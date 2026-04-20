総務省消防庁によりますと、三陸沖を震源とする地震で、北海道と青森県、岩手県、宮城県、福島県の18万2000人あまりに避難指示が出ているということです。消防などによりますと、青森県東北町で転倒して20代の女性1人が軽いけがをしたほか、盛岡市では転倒して1人がけが、岩手県奥州市では体調不良を訴えている人が1人いるということです。午後7時15分現在、建物の被害については報告はないということです。