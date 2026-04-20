仙台地裁宮城県石巻市の自宅で2025年4月、高校1年の息子＝当時（15）＝を刃物で刺して殺害したとして、殺人の罪に問われた無職佐々木嘉志被告（49）は20日、仙台地裁（榊原敬裁判長）で開かれた裁判員裁判の初公判で起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告は2人で暮らす息子の食事をうまく作れず、うつ病を発症したと説明。自殺も考えた上で犯行に及んだと指摘した。弁護側は「心神耗弱状態だった」と主張し、完全な責