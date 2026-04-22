記事のポイントプーマはAIコンシェルジュ導入などを通じて、店舗体験の高度化と顧客接点の拡張を進めている。AI Creatorによりファンがユニフォームを共創できる仕組みを構築し、短期間で大規模な参加と高いエンゲージメントを実現した。業績低迷を受け、AIやデジタル施策を軸にブランド再生と成長回帰をめざす戦略を推進している。スポーツブランドのプーマ（Puma）は、成長への回帰をめざすなかで、最新テクノロジーの活用にも取