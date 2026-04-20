津波警報が出ました。北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が出ました。今すぐ逃げてください。命を守るため、ただちに高い所へ逃げてください。予想される津波の高さと第1波の到達予想時刻です。津波警報が出ている岩手県は、津波が到達中とみられますが、今後、3メートルの津波が予想されます。青森県太平洋沿岸は、今後予想される最大波の高さ、3メートル、第1波到達予想時刻、午後5時20分です。北海道太