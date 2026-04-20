三陸沖を震源とするマグニチュード7.4の地震により、北海道・青森・岩手で津波警報が出ています。総務省消防庁によりますと、20日午後6時現在で、北海道と東北の4県であわせて7万4755世帯の15万6471人に対し警戒レベル4の避難指示が出されています。内訳は、北海道が10の町、2万2565世帯、4万3267人、青森県が1つの市、1つの町、4795世帯、9511人、岩手県が2つの市と3つの町、3つの村、1万7985世帯、3万6187人、宮城県が1つの町、1