テレビ朝日は18日、“スーパー戦隊シリーズ”の後続番組として2月15日放送開始の「超宇宙刑事ギャバンインフィニティ」（日曜午前9時30分）のキャスト陣を及び主題歌を、配信で発表した。同作は、銀河系各惑星から来訪する異星人を迎え入れ、宇宙共生時代を迎えた地球が舞台。悪意あるエネルギー生命体「エモルギー」の悪用による犯罪を取り締まる、“銀河連邦警察”によって任命される希望の象徴が「宇宙刑事ギャバン」だ。多元