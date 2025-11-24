【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】 2026年放送スタート 毎週日曜日9時30分～10時 東映は、新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】を11月24日に発表した。 【PROJECT R.E.D.】は「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ったもので、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリ}