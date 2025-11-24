テレビ朝日は、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」を始動することを11月24日に発表した。第1弾作品の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、2026年放送スタート、毎週日曜午前9:39〜10:00に放送する。1975年から50年の長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」の枠で、2026年より新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」を始動する。「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordinary Dimensions」