プロ野球・阪神の森下翔太選手は、沖縄で自主トレを実施。同じ野球指導専門施設に通うロッテ・西川史礁選手と中日・上林誠知選手とともに練習に励んでいます。3月のWBCに挑む侍ジャパンメンバーに選出され、シーズンへの影響も気になるところ。12月から始まったという自主トレについては「自分が課題としている目的をひたすらやってるんで、時期が早まっただけでやることとしてはあんまり変わってないです」と明かします。さらに上