今季のプレミアリーグで7位に位置するマンチェスター・ユナイテッドは、今月5日にルベン・アモリム前監督を解任。クラブOBであるマイケル・キャリック氏が暫定監督として、今季終了まで指揮を執ることが決定した。イギリス『The Guardian』によれば、キャリック体制に移行してもユナイテッドは長期的な戦力になりうる選手がいれば、今冬の移籍市場でも補強に動く可能性があるとのこと。そのターゲットに浮上しているのがアル・ヒラ