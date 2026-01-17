イタリアのメローニ首相と共同記者発表する高市首相＝16日午後、首相官邸高市早苗首相（自民党総裁）が衆院選公約に、食料品の消費税を時限的に0％にする案を盛り込むことを検討していることが分かった。複数の政府、与党関係者が17日、明らかにした。立憲民主、公明両党が結成した新党「中道改革連合」も物価高対策を重視する考えで、食料品の消費税率ゼロを基本政策に掲げる方向で調整している。首相が早期に衆院を解散する