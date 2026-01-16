《バスツアー「後藤真希と行くウッキウキバスツアー」の開催が決定》1月15日、自身のXでそう告知したのは元モーニング娘。の後藤真希だ。2025年のクリスマスに発足したファンクラブサイト会員限定のイベントが話題となっている。「2月28日に実施されるバスツアーで、那須高原を舞台に、ランチ会や体験イベント、さらには2ショット撮影まで用意された豪華特典付きです。最少催行人数は60名で参加費は日帰りで3万3000円。一般的な