《バスツアー「後藤真希と行くウッキウキバスツアー」の開催が決定》

1月15日、自身のXでそう告知したのは元モーニング娘。の後藤真希だ。2025年のクリスマスに発足したファンクラブサイト会員限定のイベントが話題となっている。

「2月28日に実施されるバスツアーで、那須高原を舞台に、ランチ会や体験イベント、さらには2ショット撮影まで用意された豪華特典付きです。最少催行人数は60名で参加費は日帰りで3万3000円。一般的な観光バスツアーと比べれば高額ですが、ファンにとっては良心的と思える価格でしょう」（芸能記者）

実際にファンからは歓喜の声が上がる一方で、とある元メンバーのバスツアーについて触れる声であふれていた。

《伝説の飯田香織のバスツアー思い出した》

《飯田圭織バスツアーの再現したらウケそう》

元モーニング娘。の2代目リーダーとして人気を博し、2005年にグループを卒業した飯田圭織と比較する声が出ているのだ。

飯田が2007年7月7日に開催したのが、「飯田圭織・前田有紀の“大人の七夕祭り”日帰りバス旅行」。ファンにとっては待望のイベントだったが、開催前日に飯田の妊娠・結婚が報じられたことで、会場には激震が走ることになった。

「この一件は今なお“伝説のバスツアー”として語り継がれています。参加費は1万9000円にもかかわらず、バーベキューでは肉が1切れとソーセージ1本、バナナは3分の1本という質素な食事内容だった、巨大迷路のアクティビティでファンが中に残されたままバスが出発した、といった真偽不明のエピソードまで飛び交う事態に発展。

すでに19年が経った今でも、モーニング娘。ファンの間では有名なエピソードとして知られており、後藤さんのバスツアー発表をきっかけに思い出した人も多いというわけですね」（同前）

後藤自身は近年、写真集やイベントでファン対応の良さが再評価されており、「距離感の近さ」や「サービス精神」は折り紙付きといえる。良い意味で“伝説のバスツアー”と語り継がれることになるといいけれど。