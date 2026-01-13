テレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜・深夜０時４０分）が１１日深夜に放送され、ロケ中に思ったことをメモしながらドライブ旅をするという企画内で、「蛙（かえる）亭」イワクラが“ガチ”の破局理由を明かした。イワクラと「オズワルド伊藤俊介の破局が公表される前のロケで、「伊藤くんと３〜４年付き合ってました」と話し始めたイワクラ。共演者から「付き合ってました？」と突っ込まれると、「先日別れました」と明かし、