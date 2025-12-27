お笑いコンビ「オズワルド」の伊藤俊介が２６日放送の「出川哲朗のプロ野球順位予想２０２５答え合せ大反省会【リアルガチ】」（テレビ東京系）に出演。交際していた蛙亭のイワクラとの破局理由を語る場面があった。横浜ＤｅＮＡベイスターズファンの伊藤は今シーズンを振り返り「バウアーが完全にチームの空気を悪くしてた」と指摘。また渡会隆輝には「思ってるよりミスターベイスターズに近づていない。プレーとかその前に