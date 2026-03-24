お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が、22日放送のABEMA『チャンスの時間』（毎週日曜後11：00）に出演。以前交際していたお笑いコンビ・蛙亭のイワクラとの破局について言及した。【写真】こんな時代も…「本当お似合い」「和む〜」伊藤＆イワクラの恋人感あふれる2ショット番組後半に、結婚を“正義”と掲げる既婚芸人たちが、恋に悩む独身芸人に愛ある説教をする新企画「独身芸人に愛のスパルタ説教 だからお前はダメな