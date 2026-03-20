お笑いコンビ・蛙亭のイワクラ（35）が19日、テレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。オズワルド・伊藤俊介（36）との破局理由を明かした。今回の企画は「色々あった同期芸人」で、イワクラや伊藤らが出演。昨年9月に伊藤と破局したイワクラは「大きい理由でいきますと。お互い結婚を考えていたんですが、ちょっとリアルに考えた時に、こいつ全然無理かもしらんって思って」と話した。「私からフラれた理由で