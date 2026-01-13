見た目は子供、頭脳は大人――。冒頭の決めぜりふで知られる読売テレビのアニメ「名探偵コナン」（土曜午後６時）が今月で放送３０周年を迎えた。本格的なミステリー要素に加え、魅力的なキャラクターが多く登場する人気作。同社の吉田剛志プロデューサー（３７）に制作の裏側や作品への思いを聞いた。（土谷武嗣）１９９４年から週刊少年サンデーで連載中の青山剛昌さんの漫画が原作で、９６年１月に放送開始。高校生探偵・工