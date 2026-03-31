【くら寿司×劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーン】 4月3日～ 開催予定 ※無くなり次第終了 くら寿司は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」とのタイアップキャンペーンを4月3日より開催する。 毎年恒例となったくら寿司と「名探偵コナン」のコラボはこれで15回目。今回は劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の