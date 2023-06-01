【「名探偵コナン」書店ノベルティフェア】 新刊108巻発売日より開催（4月8日ごろ） 【拡大画像へ】 小学館は、「名探偵コナン」の「トレーディンググラフィックコレクション2026」がもらえる書店ノベルティフェアを、4月8日ごろ発売予定の新刊108巻発売日より開催する。 本フェアは、「名探偵コナン」最新108巻が4月8日ごろに発売されることや、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕