今回は、夫に「パート勤務をしていいか」聞いたところ、ありえないことを言われたエピソードを紹介します。毎日時間を持てあまし…「私がまだ結婚していた頃の話です。元夫はひどいモラハラ男で、私を無能扱いしていました。元夫に『専業主婦になれ』と言われ、結婚を機に仕事を辞めたのですが、毎日時間を持てあましていましたし、経済的に不安で『パートに出てもいい？』と元夫に働く許可をもらおうと聞いてみました。しかし元夫