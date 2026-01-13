読売新聞インタビュー【エルサレム＝福島利之】イスラエルのイツハク・ヘルツォグ大統領（６５）が１１日、エルサレムの大統領公邸で読売新聞のインタビューに応じた。米国のトランプ大統領が主導したパレスチナ自治区ガザを巡る２０項目の和平計画について、「ガザと中東地域の未来を変えるための絶好の機会だ」と述べ、進展に期待を示した。イスラム主義組織ハマスの武装解除には武力行使も辞さない構えを示した。ヘルツォグ