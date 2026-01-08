「２０２５プロレス大賞」（東京スポーツ新聞社制定、デイリースポーツなど選定）の授賞式が７日、都内で行われた。新日本プロレスの１・４東京ドーム大会で２６年間の現役生活を終えた棚橋弘至（４９）は、自身初の技能賞を受賞。さらに、４日の引退試合が今年のベストマッチに選出されることへ野心を燃やした。女子で史上初の最優秀選手賞（ＭＶＰ）に選ばれたスターダムの上谷沙弥（２９）、年間最高試合のノア・清宮海斗（２