契約更改し、記者会見するソフトバンク・松本裕＝7日、みずほペイペイドームソフトバンクの松本裕樹投手が7日、みずほペイペイドームで契約交渉し、7千万円増の年俸1億8千万円で更改した。51試合に登板した昨季は、44ホールドポイントで自身初タイトルとなる最優秀中継ぎを獲得した。3年続けて50試合を投げ「去年より多く投げて貢献できるように頑張りたい」と意気込んだ。昨年11月には日本代表の合宿に参加した。今春のワール