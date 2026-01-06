ロバーツ監督「母親はオオタニに感謝していた」米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、3日にYouTubeで公開された米ポッドキャスト番組に出演。大谷翔平投手が行っていた知られざる善行について語った。米ポッドキャスト番組「Doubl3 Coverage Podcast」に出演したロバーツ監督は、大谷がもともと同僚だった選手の母親ががんの治療中だと知り、寄付したことを振り返った。ある春季キャンプでの出来事。ロバーツ監