夫婦の家事育児負担を巡る議論は、おさまりがつきづらいものです。各家庭で考え方や事情があるため、一概に「こうするべき」という結論も言いにくいですよね。そうした中、ママスタコミュニティには「なーんにもしない旦那」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは旦那さんと結婚してから18年になります。『私が専業主婦だった期間が長かったこともあり、旦那は仕事から帰ってきてからはご飯を食べて、お風呂に入っ