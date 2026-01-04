?みちのく魂の申し子?ＭＩＲＡＩ（２６＝みちのくプロレス）が古巣・東京女子プロレスのインターナショナル・プリンセス王座を初戴冠した。２０１９年に東京女子でデビューしたＭＩＲＡＩは２１年８月に専属契約終了となり退団。以来約４年６か月ぶりの古巣帰還となった４日の東京・後楽園ホール大会で同王者の遠藤有栖に挑戦した。昨年９月に戴冠し２度の防衛に成功した王者はＭＩＲＡＩにとって新人時代に練習を共にした仲