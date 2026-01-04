大阪府の吉村洋文知事（50）が3日放送の読売テレビの情報番組「newsジグザグ新春SP」に出演。出処進退について語った。番組MCの俳優小沢征悦、同局特別解説委員の高岡達之氏、足立夏保アナウンサーのインタビューに応じた吉村氏は、今年の野望を聞かれ「やっぱり大阪を第2首都したい。つまり副首都。これが野望です」と応じた。昨年の自民党との連立以降、日本維新の会代表として国政への関与を強める吉村氏。維新代表、大阪府知事