高市政権になってから円安が加速している。中央大学の近廣昌志准教授は「アベノミクスと同じように、高市政権が市場原理を否定するのではないかと危惧されている。予算規模ありきの積極財政を続けていては、円が暴落する恐れがある」という――。写真＝iStock.com／z_wei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／z_wei■物価が高くなった原因「円が弱すぎる」高市総裁の「責任ある積極財政」とは、一体なんなのか。成功すればど