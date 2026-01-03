NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、改めて注目を集めている豊臣秀吉。天下統一をなしとげた秀吉は、「天下取り」には3つの要素が必要だと語ったという。その「3つの要素」とは？そして、その要素を持っていた人物とは？東京大学史料編纂所教授で、著書に『日本史の血脈』がある本郷和人氏が解説する。天下取りに欠かせない「三つの要素」健全な野心を持ち、己の立場を切り拓く。そうした意味での下剋上を果たした人物は、戦国時