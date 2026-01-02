2日午後、愛知県知多市で自転車に乗っていた男子高校生がトラックと衝突し、意識不明の重体となっています。 警察によりますと、2日午後2時半ごろ、知多市原の信号のない交差点で、自転車とトラックが衝突する事故がありました。 この事故で、自転車に乗っていた知多市に住む男子高校生（18）が頭を強く打ち、病院に運ばれましたが意識不明の重体となっています。 男子高校生はヘルメットを被っていなかったというこ