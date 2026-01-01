新たな年を迎えた1日、東京・渋谷区の明治神宮では、初詣に多くの人が訪れています。東京・渋谷区の明治神宮は、新年を迎え大勢の初詣客でにぎわっています。境内を埋め尽くすほどに集まった人たちは、拝殿前に設置された巨大なさい銭入れにさい銭を投げ入れ、新年への願いを込めて手を合わせました。参拝客「給料上がってほしいですね」「縁結びです。恋愛がうまくいかなかったので、今年はうまくいくように」「大学合格にむけて