冬の味覚の王様・広島の「牡蠣」を心ゆくまで堪能できるイベントが、今年も上野にやってきました！ 2026年1月9日（金）〜12日（月・祝）の4日間、上野恩賜公園噴水広場で「広島ふるさと祭り」を開催。直径2メートルの巨大鍋で煮込まれる「牡蠣汁」や、行列必至の「みっちゃん総本店」のお好み焼き、呉海自カレーなど、広島の「うまいもの」が勢揃いしています。ぜひ3連休に立ち寄りたい、熱気あふれるイベントをレポートします。「