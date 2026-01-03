翌日からの休暇を共に過ごすはずだった24歳息子 酒気帯び運転の大型トラックにひかれ... 父親の悲痛な叫び「殺人だと思う。怨念の深い闇の中で、一生生きていく」 男は飲酒後に1〜2時間ほど眠っただけで運転