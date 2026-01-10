あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします。お正月といえば、帰省したり旅行に行ったりとよく聞きますが、私たちは生き物である現役競走馬、それも現場の仕事をする者にとって、盆も正月もありません。それに今年は4日から競馬でしたから、元旦に休みを取るのが精一杯。その元旦は、近くの神社に初詣に行ってきました。そうだ、今年は古希だと思って神社の表を見てみたら、あれ？ 私の古希は去年だったみたい