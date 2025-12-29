寒さが増して空気が乾燥する冬は、髪の乾燥や静電気、パサつきといったトラブルが気になる季節。さらに、頭皮のかゆみやフケなどの悩みも増えてきます。そんな冬特有の髪と頭皮のトラブル対策について、美容師の津田恵さんに聞きました。日常でできる簡単なケア方法からアイテム選びのコツまで、冬のヘアケア術を紹介します。【えー！】静電気、乾燥、頭皮ケアを防ぐ方法がコレです！簡単！アウトバストリートメントは「必須」