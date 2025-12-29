寒さが増して空気が乾燥する冬は、髪の乾燥や静電気、パサつきといったトラブルが気になる季節。さらに、頭皮のかゆみやフケなどの悩みも増えてきます。そんな冬特有の髪と頭皮のトラブル対策について、美容師の津田恵さんに聞きました。日常でできる簡単なケア方法からアイテム選びのコツまで、冬のヘアケア術を紹介します。

【えー！】静電気、乾燥、頭皮ケアを防ぐ方法がコレです！ 簡単！

アウトバストリートメントは「必須」

Q. 日常でできる簡単な髪の保湿ケアは？

津田さん「髪の乾燥をケアするには、まずアウトバストリートメントが必須です。アウトバストリートメントは、髪のダメージを補修して潤いをキープしてくれます。髪を洗った後、タオルで軽く水気をとったら、必ずアウトバストリートメントを塗りましょう。

髪が乾燥しやすい冬は、夏よりも少し重めのエマルジョン（乳液）タイプのアウトバストリートメントがおすすめです。ミストとクリームの中間のような質感で、髪の内側からも外側からも潤いをキープしてくれます。

ただし、髪質によっては仕上がりがペタンとしてしまったり、潤いが物足りない場合もあります。アウトバストリートメントを選ぶときは、自分の髪質に合ったものを選ぶことも重要です。細い髪の方はエマルジョンタイプかオイルタイプで軽めの仕上がりになるもの、しっかりとした髪の方は重めのしっとりとした仕上がりになるものを選ぶのがよいと思います」

Q. 髪の乾燥や静電気を防ぐためにできる、スタイリングのコツは？

津田さん「上記同様、アウトバストリートメントは必須です。スタイリング前にしっかり保湿をしておきましょう。

次に、髪をとかすヘアブラシは、動物の毛を使ったものの方が静電気は起きにくくなります。猪の毛などがポピュラーで、使うとツヤも出るのでオススメです。

またスタイリングの仕上げにオイル系のスタイリング剤を使うと、さらに乾燥を防ぐことができます。冬は夏よりも断然髪が乾きやすいので、少し重めのスタイリング用オイルで仕上げましょう」

Q. 冬は頭皮の乾燥も気になります。かゆみやフケが出ないよう、頭皮を健やかに保つにはどうすればいいですか？

津田さん「頭皮の乾燥が気になり出したら、洗浄力があまり強くないシャンプーに変えましょう。汚れや匂いが気になってスカルプ系シャンプーを使っている場合は、週1回にするなど頭皮が乾燥している間は使用頻度を少し抑えてみてください。

また、頭皮マッサージは頭皮の血流をよくしてくれるので、健康的な頭皮環境づくりに効果的です。マッサージをする時に使用する美容液も、スカルプ系より保湿効果のある美容液系のものを選びましょう」