連覇を狙ったレガレイラは4着が精いっぱいだった。道中は終始、後方待機。3角過ぎから上昇すると、直線は鞍上のゴーサインに応えて鋭伸。馬群の中から上がり最速タイ3F34秒6の脚を繰り出した。それでも前を捉え切れなかった。ルメールは「勝ち馬の後ろで、少し引っかかったけどいいペースで運べた。ただ、直線は馬場が緩くて素早い反応ができず、エンジンがかかるまで時間がかかりました」と悔しがった。ファン投票で歴代最多