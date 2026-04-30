今も流通する福沢諭吉の一万円札。とはいえ、発行は原則停止されたため、今後見る機会はどんどん減っていくことでしょう。そこで今のうちに探しておきたい旧紙幣の高値となるポイントについて、オークションの落札結果をもとに解説していきます。【実際の画像】4万4000円に化けた「一万円札」を見る福沢諭吉の一万円札は新紙幣登場後も発行されていた福沢諭吉の一万円札は、今も手元にある人は多いでしょう。現在もATMから引き出す