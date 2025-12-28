ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤Ï¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤±¤µÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¾®»³²íµ®ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢»°Åç»Ô¤Î²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¤Ç¡¢28ºÐ¤ÎÃËÀ­½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¹©¾ì¤Î½¾¶È°÷¤é15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬