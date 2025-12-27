¶µ»Õ¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦²èÁü¶¦Í­»ö·ï¤Ç¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÎÃË¤¬£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë¶¦Í­¤·¤¿¤È¤·¤ÆºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ »ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¸µ¾®³Ø¹»¶µ»Õ¡¢¾®À¥Â¼»ËÌéÍÆµ¿¼Ô(37)¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®À¥Â¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï2024Ç¯¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷¤Î¤ß¤À¤é¤Ê»Ñ¤ÎÆ°²è¤ä²èÁü¤ò¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¥°¥ëー¥×