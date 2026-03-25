韓国で全斗煥（チョン・ドゥファン）政権を批判するビラを作成・配布したとして有罪判決を受けた大学生たちが、45年ぶりの再審で無罪判決を勝ち取った。【関連】全斗煥は次点韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」3月25日、法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事5単独のリュ・ジミ判事は今月5日、ナム氏ら3人の「集会及び示威に関する法律（集示法）」違反事件の再審で、無罪を言い渡した。ナム氏ら3人は1981年、全斗煥政権を