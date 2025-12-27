俳優の寛一郎が２７日放送のＮＨＫ「土スタ」（土曜・午後１時５０分）に出演し、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の方言指導の人物について驚きの事実を明かした。演じる銀二郎は鳥取出身で、「ばけばけ」の鳥取ことば指導を務める宇仁菅真（うにすが・まこと）氏に習っていたという。「僕、この方どこかでお会いしたことあるな、どこかで見たことあるな…って思ってて」。宇仁菅氏に聞いたところ、会ったことはないと言われた