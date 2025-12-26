警察署の端末で不正に照会し、個人情報を知人に漏らしたとして、京都府警は２０歳代の男性巡査長を地方公務員法違反（守秘義務）の疑いで地検に書類送検し、本部長訓戒処分とした。いずれも１１日付。府警監察官室によると、巡査長は昨年１０月上旬、勤務先だった南署の端末を使って、他人の運転免許証の登録住所や犯罪歴を不正に照会し、ＳＮＳを通じて知人に漏らした疑い。府警は、知人から相談を受けた巡査長が自主的にした