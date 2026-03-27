気象予報士でタレントの穂川果音（40）が27日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、ストーカー被害の過去を明かした。通常はお天気コーナーを担当している穂川は、この日が最後の出演で、特別にMCを務めた。番組では、26日に東京・池袋で20代とみられる女性が刺され死亡した事件についてピックアップした。26日午後7時15分ごろ、東京・池袋の商業施設サンシャインシティの2階にあるグッズ店「