フジテレビの清水賢治社長は27日、東京・台場の同局で会見を行い、大型スポーツコンテンツの放映権が高騰する中でのF1の戦略について語った。(左から)サッシャ、中野信治氏、野村和生フジテレビプラットフォーム事業センター室長今回のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)がNetflix独占配信となり、地上波での放送が行われなかったが、背景にある放映権の高騰に触れ、「新たなメディアの参入によって価格が高騰しやすく、プロ