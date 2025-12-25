私はユイ。第1子を妊娠しており、現在7ヶ月になります。お腹の赤ちゃんの性別は女の子だと判明しました。しかし、母は私の顔つきやつわりが軽かったことを理由にお腹の子は男の子だと言い張ります。私は一緒に喜び合いたかっただけなのに、母の思い込みに悲しくなってしまいました。その後、友人がお茶に誘ってくれました。「母親だからこそ難しいけれど、今の育児は昔とは違うから線引きした方がいいよ」と励まされ、私は少しずつ