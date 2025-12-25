＜毒親、ゼッタイに男よ！＞祝福してくれた父へ感謝の手紙「生まれたら顔を見に来て」【第6話まんが】
私はユイ。第1子を妊娠しており、現在7ヶ月になります。お腹の赤ちゃんの性別は女の子だと判明しました。しかし、母は私の顔つきやつわりが軽かったことを理由にお腹の子は男の子だと言い張ります。私は一緒に喜び合いたかっただけなのに、母の思い込みに悲しくなってしまいました。その後、友人がお茶に誘ってくれました。「母親だからこそ難しいけれど、今の育児は昔とは違うから線引きした方がいいよ」と励まされ、私は少しずつ気を取り直すことができました。
久しぶりに手紙を書くことにしました。書店でかわいいレターセットを見かけたとき、メールを使えない父に手紙を送ろうと思いついたのです。
最後に「生まれたら顔を見に来てくださいね」「私もがんばります」と書き添えました。
父宛の手紙を投函しました。胸の奥が少し温かくなり、父に思いを届けられたことに安堵しました。
母の心無い言葉に傷つきましたが、義両親や友人、そして父と、こうして気持ちを寄せてくれる人たちがいます。それだけでとても幸せなことだと思いました。
母の言葉に傷つきましたが、義両親や友人、そして父――私のことを思ってくれる人たちがそばにいてくれることに気づきました。落ち込んでいた心も、少しずつ落ち着いていきました。支えてくれる人たちの存在があるからこそ、私は安心して前を向けます。
今はただ、赤ちゃんに会える日を楽しみにしながら、出産までの毎日を大切に過ごしたいと思います。小さな命を守り、迎える準備をしながら、心穏やかにその日を待ちたい――そう決意しました。
原案・ママスタ 編集・横内みか
