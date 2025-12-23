イクヨは朝高後に値を消す展開となった。同社は２２日の取引終了後、自動運転ソリューションを手掛けるＭｏｖｉｎｇＸ（東京都新宿区）と業務提携契約を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが先行したものの、利益確定売りに押される形となった。自動運転車やスマート交通分野での技術・製品開発に関する協業を進めるほか、内装・外装部品や関連機構部品の共同検討に加え量産化にも取り組む。更に、自動運転・