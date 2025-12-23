今季限りで現役を引退し、巨人の編成本部参与に就任した長野久義氏（４１）が２２日、まさかのＤＪデビューを飾った。来年１月４日からスタートする初のラジオレギュラー番組、ＴＯＫＹＯＦＭ「ＳＧＣｐｒｅｓｅｎｔｓ長野久義ＥｌＤｏｒａｄｏ〜新・黄金時代〜」の収録に参加。現役時代は背中で語った男がトークで“新境地”を開き「家で練習します」と、ド緊張の初収録を振り返った。また、大学院生と三刀流となる長